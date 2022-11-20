بيلاروس.. تفكيك خلية إرهابية تلقت تدريبها في دولة غربية

أعلن وزير الداخلية البيلاروسي، إيفان كوبراكوف، تفكيك خلية تخريبية وصل عناصرها مؤخرا إلى بيلاروس لتنفيذ أعمال إرهابية، تدربوا عليها في دول غربية لم يحددها.

وأكد الوزير في حديث لقناة "سي تي في" تحديد معظم أعضاء الخلية التي تم تشكيلها في الغرب.

وأضاف: "عندما حاولوا تنفيذ هجمات إرهابية في لحظة معينة، على أراضي جمهورية بيلاروس، تم اعتقال جميع أعضاء هذه الجماعة".

وأعلن كوبراكوف، في وقت سابق تعزيز أمن الحدود مع أوكرانيا، واستعداد بيلاروس التام للقضاء على الإرهابيين الذين قد يحاولون التسلل إلى البلاد وغزوها.

المصدر: RT