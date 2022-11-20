بايدن يتحدث عن "وباء" يدمّر المجتمع الأمريكي

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، العنف المسلح في البلاد بأنه "وباء مدمر"، مشددا على ضرورة مواجهته، والحاجة إلى استجابة السلطات في وقف تأثيره المتصاعد على المجتمع.

وأدلى بايدن بهذا التصريح أثناء تعليقه على حادث إطلاق للنار في ملهى ليلي في بلدة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، ليلة الأحد، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 18، وتم اعتقال المشتبه فيه.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "يجب الرد على وباء عنف السلاح"، معربا عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم.

المصدر: نوفوستي