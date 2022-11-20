شرطة كوسوفو تباشر تغريم أصحاب السيارات التي تحمل لوحات صربية

أعلنت شرطة كوسوفو أنها ستبدأ اعتبارا من الـ22 من نوفمبر، تغريم مخالفي قرار تغيير لوحات المرور الصربية واستبدالها بلوحات صادرة عن كوسوفو، في خطوة ستفاقم التوتر مع بلغراد.

وأعلنت الشرطة في بيان تحذيري أنه "سيستمر إصدار التحذيرات للمخالفين حتى 21 نوفمبر"، واعتبارا من 22 نوفمبر، استنادا للقرار الرسمي ستبدأ شرطة كوسوفو بفرض غرامات على جميع مالكي المركبات على أراضي كوسوفو التي تحمل لوحات "غير قانونية".

وتشير بعض التقديرات إلى أن الشرطة حررت حتى الآن أكثر من 1700 مخالفة، حيث تطالب سلطات ألبان كوسوفو الصرب المحليين بتغيير لوحات سياراتهم التي تحمل رموز صربية، بلوحات تحمل رموز إقليم كوسوفو الانفصالي، تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو للمخالف.

المصدر: تاس