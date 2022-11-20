بيلاروس تعلن عن تعزيز إضافي للحدود مع أوكرانيا

أعلن وزير الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف، تعزيز أمن الحدود مع أوكرانيا، واستعداد بيلاروس التام للقضاء على الإرهابيين الذين قد يحاولون التسلل إلى البلاد وغزوها.

وقال الوزير في حديث لقناة "سي تي في": "بالنسبة لخدمة ضباط الشرطة على الحدود، فهذه ليست مهمة جديدة، لقد قمنا بتنفيذها أكثر من مرة جنبا إلى جنب مع لجنة حرس الحدود البيلاروسية، نعمل باستمرار على حماية الحدود. واليوم عززنا تواجدنا بشكل خاص على الحدود مع أوكرانيا".

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وأضاف أن وزارة الداخلية البيلاروسية تلقت مهمة واضحة وهي القضاء على الإرهابيين الذين سيحاولون غزو البلاد من الخارج.

وتابع: "المهمة محددة بوضوح. إذا حاول شخص ما أن ينفذ أعمالا إرهابية على أراضي بيلاروس، سيتم القضاء على هؤلاء المجرمين. ولا توجد خيارات أخرى أمامنا".

وأكد نائب وزير الداخلية البيلاروسي نيكولاي كاربينكوف، في وقت سابق أن القوات الداخلية في البلاد مستعدة للرد على أي هجوم، وأن الأعداء "سيتلقون لكمة قاتلة على أسنانهم" في حال فكروا بالعدوان.

المصدر: تاس