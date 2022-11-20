انتخابات كازاخستان.. 82.45% من الناخبين صوتوا لتوكايف

أظهرت استطلاعات الرأي تقدم الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها البلاد اليوم، واستحواذه على تأييد 82.45% من المقترعين.

ورجّحت الاستطلاعات الصادرة عن "معهد المجتمع الدولي المفتوح للدراسات الإقليمية"، فوز الرئيس الحالي للبلاد بعد أن أعلنت نتائج الاستطلاع خلال بث تلفزيوني عبر الإنترنت للقناة الحكومية "كازاخستان".

بدوره، قال قسطنطين بيتروف، نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات بلغت 69.43%، حيث صوّت معظم الناخبين في منطقة جيتيسو بنسبة 81.42% والأقل في مدينة ألما آتا بنسبة 28.72%.

المصدر: نوفوستي