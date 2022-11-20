 
مباشر

انتخابات كازاخستان.. 82.45% من الناخبين صوتوا لتوكايف

أخبار العالم

انتخابات كازاخستان.. 82.45% من الناخبين صوتوا لتوكايف
Globallookpress
قاسم جومارت توكاييف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7pv

أظهرت استطلاعات الرأي تقدم الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها البلاد اليوم، واستحواذه على تأييد 82.45% من المقترعين.

ورجّحت الاستطلاعات الصادرة عن "معهد المجتمع الدولي المفتوح للدراسات الإقليمية"، فوز الرئيس الحالي للبلاد بعد أن أعلنت نتائج الاستطلاع خلال بث تلفزيوني عبر الإنترنت للقناة الحكومية "كازاخستان".

بدوره، قال قسطنطين بيتروف، نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات بلغت 69.43%، حيث صوّت معظم الناخبين في منطقة جيتيسو بنسبة 81.42% والأقل في مدينة ألما آتا بنسبة 28.72%.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا