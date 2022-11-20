"وول ستريت جورنال": الشركات الأوروبية تبحث عن غاز للسنوات القادمة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن بعض الشركات الأوروبية تتفاوض مع منتجي الغاز المسال لتأمين إمداداته للسنوات القادمة في ظل شحه في العالم، والعقوبات الغربية ضد الغاز الروسي.

وقالت الصحيفة إن مواقع تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي ممتلئة حاليا بنسبة 95٪ تقريبا، ولكن توفير الغاز للشتاء القادم سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة للدول الأوروبية، نظرا لأنها "مقطوعة" عن الإمدادات من روسيا، والمنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال تنمو.

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وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن الشركتين الألمانيتين BASF وUniper أجريتا في الأسابيع الأخيرة محادثات مع الولايات المتحدة ومنتجين آخرين حول اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال المحتملة بعد 2025.

وأشارت المصادر إلى أن مشتري الغاز الأوروبيين يريدون أسعارا أقل، بينما يعتبر الموردون الأمريكيون أن العملاء لا يفكرون في التضخم وتكاليف النقل والمخاطر المالية.

وأعلنت المديرة العامة لشركة "المعدات الكهربائية الأوروبية"، إيليا كالينكوف، أن أوروبا عاجلا أم آجلا ستكون قادرة على الاستغناء عن الطاقة الروسية ولكن فقط على حساب رفاهيتها واقتصادها.

المصدر: نوفوستي