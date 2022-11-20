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تركيا: تعليمات الهجوم الإرهابي جاءت من عين العرب السورية والمنفذ دخل عبر عفرين

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تركيا: تعليمات الهجوم الإرهابي جاءت من عين العرب السورية والمنفذ دخل عبر عفرين
Globallookpress
مكان تفجير "شارع الاستقلال" في مدينة اسطنبول التركية
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كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن تعليمات تنفيذ الهجوم الإرهابي في إسطنبول مؤخرا، صدرت عن مدينة عين العرب السورية، وأن المنفذ دخل الأراضي التركية عبر مدينة عفرين السورية.

وأعلن صويلو القبض على اثنين من المشبوهين ساعدا منفذي الهجوم في عبور الحدود التركية.

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وقال: "تم القبض على اثنين من المشتبه فيهم تبيّن أنهما ساعدا أحلام البشير (منفذة الهجوم) والهارب بلال حسن على عبور الحدود التركية بشكل غير قانوني".

وكانت منفذة الهجوم قد اعترفت بصلتها بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

وشدّد وزير الداخلية التركي على أن سلطات بلاده لا تقبل تعازي السفارة الأمريكية في ضحايا الهجوم، في اتهام ضمني لواشنطن بوقوفها وراءه.

المصدر: نوفوستي

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