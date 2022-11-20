"غلوبال تايمز": معظم دول آسيا والمحيط الهادئ رفضت دعم واشنطن في مواجهتها مع بكين

أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" أن محاولات الولايات المتحدة لعزل الصين بمساعدة حلفائها في جنوب شرق آسيا باءت بالفشل، وأن دول المنطقة غير مستعدة لدعم واشنطن.

وقالت الصحيفة: "هناك سبب للاعتقاد بأن معظم شركاء واشنطن لا يريدون الاختيار بين الصين والولايات المتحدة".

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وأكدت أن الاتجاه الذي يتشكل يشير إلى انخفاض النفوذ الأمريكي، بما في ذلك في دول جنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن أساليب الإكراه السياسية والاقتصادية للبيت الأبيض لا تسمح لهم بتحقيق النتائج المرجوة.

وشددت على أن "قطع العلاقات مع الصين ليس من مصلحة حلفاء الولايات المتحدة وشركائها".

ونوهت إلى أن معظم دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لديها درجة عالية من الاعتماد على الصين في المجال الاقتصادي، لذلك لن تدعم أمريكا بشكل كامل.

المصدر: نوفوستي