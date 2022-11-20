تركيا.. قنابل للجيش التركي تحمل اسمي طفلتين قتلتا في تفجير اسطنبول (صور + فيديو)

نشرت وكالة "الأناضول" التركية صورا لقذائف استخدمها الجيش التركي في قصف مواقع بسوريا والعراق، دوّن عليها اسما طفلتين قتلتا بتفجير إسطنبول الإرهابي.

وقالت الوكالة إن القنابل التي استخدمها الجيش التركي في قصف مواقع الإرهابيين (وصف تستخدمه تركيا لأفراد حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا والعراق، حملت اسمي الطفلتين أجرين (9 أعوام) وياغمور (16 عاما) اللتين قتلتا في تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول.

(وكالة "الأناضول" التركية)

(وكالة "الأناضول" التركية)

وكانت وزارة الدفاع التركية نشرت عبر حسابها في "تويتر" تسجيلا لعمليات القصف التي بدأتها مساء أمس وقالت إن اليوم هو "اليوم العالمي لحقوق الطفل" وقالت إن كلا من PKK (حزب العمال الكردستاني)، وYPG(وحدات حماية الشعب، وهي العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية") قامتا مؤخرا "بقتل الطفلتين إيكرين ويغمور".

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü!



Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor.



Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar.



Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz! pic.twitter.com/gLs0B24xsO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2022

وأضافت أنها "مستمرة في محاسبة قتلة الأطفال".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق أنها دمرت 89 موقعا، وحيّدت "عددا كبيرا من الإرهابيين بينهم قياديون" في العملية الجوية التي أطلقت عليها أنقرة اسم "المخلب السيف" شمالي سوريا والعراق.

المصدر: وكالة "الأناضول" + RT