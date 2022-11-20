بنس يهاجم سياسات بايدن ويكشف عن موقفه من الترشح بمواجهة ترامب في الانتخابات المقبلة

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، أن إدارة الرئيس جو بايدن أوصلت البلاد للركود الاقتصادي وأسوأ تضخم منذ 40 عاما، وأن الأمريكيين الذين يلتقيهم يريدون عودة نهج دونالد ترامب.

وفي حديث لشبكة "سي بي إس"، وصف بنس انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بـ"الكارثي"، وعلى الصعيد المحلي استشهد بالإنفاق الحكومي المفرط، في إطار السياسات الفاشلة للإدارة الحالية بقيادة بايدن.

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وخلص إلى أن الناس الذين التقاهم في جولاته على مدار العامين الماضيين، أكدوا له رغبتهم في عودة سياسة الإدارة السابقة، "إدارة ترامب-بنس التي ساعدت الشعب الأمريكي".

واختتم قائلا: "أؤمن بأن الزمن ينادي بقيادة يمكنها أن توحّد بلادنا".

ولم يحدّد بنس ما إذا كان مستعدا لدعم دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، كما لم يستبعد خوضه انتخابات 2024.

المصدر: نوفوستي