تركيا.. إصابة جندي وعنصرين من شرطة القوات الخاصة إثر سقوط قذيفة على معبر حدودي مع سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" مساء الأحد، بأن جنديا وعنصرين من شرطة القوات الخاصة التركية أصيبوا جراء سقوط قذيفة على معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا، بولاية كيليس جنوبي تركيا.

وأفادت بأن القذيفة أطلقت من قبل مسلحي تنظيم "واي بي جي YPG"، المتمركزة شمالي سوريا.

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وعقب سقوط القذيفة توجهت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 89 موقعا وتحييد عدد كبير من المسلحين، بينهم قيادات من حزب العمال الكردستاني في عملية "المخلب السيف" الجوية شمالي سوريا والعراق.

وأكدت الدفاع في بيانها "بدء عملية "المخلب السيف" الجوية في إطار استراتيجية تجفيف منابع الإرهاب، وتأمين الحدود التركية ومنع الهجمات الإرهابية من شمالي سوريا والعراق التي تستهدف الشعب وقوات الأمن التركي".

وأكدت الوزرة التركية في بيانها "تدمير 89 موقعا للإرهابين بينها ملاجئ ومغارات وخنادق ومستودعات ذخيرة ومقرات ومعسكرات تدريب".

وفجر الأحد أعلنت الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية شمالي العراق وسوريا.

وقالت إن "العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس".

المصدر: وكالات