الحرس الثوري الإيراني: الصاروخ فرط الصوتي بات من الماضي وسنكشف عن إنجازاتنا ساعة المواجهة

قال قائد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري في إيران العميد أمير علي حاجي زاده، إن لدى بلاده الكثير من الإنجازات التي ستظهر في ساعة المواجهة إذا لزم الأمر.

وأكد العميد أمير علي حاجي زاده أن الكثير من إنجازات إيران الدفاعية ستظهر في يوم الحادث (ساعة المواجهة) إذا لزم الأمر، مثل ضرب العدو على مسافة 1050 كم.

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وقال إن الصاروخ فرط الصوتي الذي أعلن عنه أخيرا إنجاز تحقق منذ وقت بعيد.

وأضاف: "نحن متقدمون في مجال الصواريخ على المستوى العالمي، ونبأ الصاروخ الباليستي فرط الصوتي الذي تم الإعلان عنه قادر على المناورة داخل وخارج الجو.

وصرح بأن العدو لن يتمكن من الوصول إلى مواجهة هذا الصاروخ لعشرات السنين.

وتابع قائلا: "نحن اليوم في مستوى عالمي في مجال الطائرات المسيرة، التي تحدت أنشطة الجيوش الكبيرة والقوية في العالم، والتي كانت قد بدأتها قبل عقود من الزمن".

وأشار قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري بأن إيران توسعت في مجال الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة، بحيث أصبحت جميع أنواع الرادارات في مختلف المجالات، والترددات والارتفاعات والمديات، وكذلك أنظمة الدفاع على ارتفاعات منخفضة، والأنظمة متوسطة المدى حتى بعيد المدى، كلها مصنوعة محليا.

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية