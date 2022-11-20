بعد فتح السفارة.. بيني غانتس يبحث مع وزير الدفاع الأذربيجاني العلاقات بين باكو وتل أبيب
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بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأحد مع وزير الدفاع الأذربيجاني العقيد الجنرال ذاكر حسنوف هاتفيا العلاقات العسكرية بين تل أبيب وباكو.
وجاء في بيان غانتس: "تحدثت هذا الصباح مع صديقي، وزير الدفاع الأذربيجاني، العقيد الجنرال ذاكر حسنوف. شكرته بالنيابة عن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية على القرار الهام الذي اتخذه البرلمان الأذري بفتح سفارة في إسرائيل".
وأضاف، "كما شكرته على شراكته والتزامه بتعزيز العلاقات الدفاعية بين إسرائيل وأذربيجان على مر السنين. وهذا يعكس الصداقة العميقة بيننا، والتي أنا على يقين من أنها ستتطور أكثر وستحدث تأثيرا إيجابيا على المنطقة".
المصدر: RT