في الجلسة الأخيرة للحكومة الإسرائيلية.. لابيد يشيد "بإنجازات استثنائية" خلال فترة رئاسته

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف يائير لابيد إنجازات حكومته خلال فترة رئاسته عبر كلمة ألقاها في الجلسة الأخيرة لاجتماع الحكومة المنتهية ولايتها.

وقال لابيد: "في عملية الفجر الصادق وجهنا ضربة قاسية للجهاد الإسلامي في غزة وقضينا على قادتها دون أن يتأذى إسرائيلي واحد. في عملية كسر الأمواج في يهودا والسامرة، قمنا بتفكيك البنية التحتية لمنظمة عرين الأسد الإرهابية ومنعنا مئات العمليات الإرهابية".

وتابع قائلا: "من خلال العمل عن كثب مع الإدارة الديمقراطية، منعنا تجديد الاتفاقية النووية مع إيران. لقد عملنا ضد البنية التحتية الإرهابية الإيرانية في كل مكان، بما في ذلك البعيدة جدا عن حدود إسرائيل"، في إشارة إلى غارة نسبتها بعض وسائل الاعلام الى إسرائيل على الحدود العراقية السورية.

ولفت إلى أن بلاده فتحت سفارات وبعثات في الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين. "أنشأنا منتدى النقب، جددنا العلاقات مع تركيا، وأصلحنا العلاقات مع مصر والأردن، ووقعنا اتفاقية تاريخية مع لبنان بشأن الحدود البحرية".

المصدر: RT