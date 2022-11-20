الولايات المتحدة.. خمسة قتلى و18 جريحا خلال إطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 18 بجروح خلال إطلاق نار في ملهى ليلي يتردد عليه المثليون في مدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية السبت، على ما أعلنت الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باميلا كاسترو "يؤسفني إبلاغكم بحصول إطلاق نار في ملهى محلي هذا المساء. تلقينا اتصالا أولا عند قرابة الساعة 11:57 مساء (06:57 ت غ الأحد) بشأن إطلاق نار نشط في ملهى محلي معروف باسم كلوب كيو (Club Q)".

وأشارت كاسترو إلى أن الشرطيين استجابوا و"حددوا مكان شخص واحد نعتقد أنه المشتبه به".

وأضافت "لدينا 18 جريحا وخمسة قتلى".

وكتب الملهى على فيسبوك "(نشعر) بالدمار بسبب الهجوم العبثي على مجتمعنا".

وتابع "نشكر الاستجابة السريعة لرواد الملهى الأبطال الذين سيطروا على المسلح وأوقفوا هجوم الكراهية هذا".

المصدر: أ ف ب