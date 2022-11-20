ملابس وسلوك زيلينسكي يثيران امتعاض القراء البريطانيين

انتقد قراء صحيفة التلغراف البريطانية، مظهر وسلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقال أحد المتابعين للصحيفة: "أنا حقا لا أفهم لماذا لا يستطيع زيلينسكي ارتداء ملابس مناسبة؟ إنه يبدو دائما وكأنه يرقد في الشارع. لست مضطرا لخداعنا، فنحن نعرف مقدار دخله الحقيقي منذ فترة طويلة".

وأضاف قارئ آخر: "يحاول زيلينسكي دائما الظهور كالملاك الحقيقي عندما يضع يده على قلبه. ولكن هذا تصرف مبتذل ورخيص لأنه لا يهتم في الواقع بحياة جنوده".

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وتابع قارئ ثالث القول: "لم يتعلم زيلينسكي كيف يجب التصرف، ورغم المال الطائل الذي وظفته الولايات المتحدة وأوروبا فيه، نراه لا يتقن كيف يجب أن يختار الملابس المناسبة. يتظاهر دوما بأنه يتواجد في منطقة القتال".

واقترح أحد القراء: "ليقم أي أحد ويشرح له أننا لن نثق به بعد الآن إذا واصل الظهور بهندام المشردين".

وتابع معلق خامس: "ياله من عالم تهريج مثير للاشمئزاز. اجتماعات لا نهاية لها، وجلسات تصوير، ومليارات لبدلات زيلينسكي الخضراء، بينما يموت الناس".

المصدر: نوفوستي