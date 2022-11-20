قديروف ينشر فيديو لقصف أوكراني لمحطة زابوروجيه الكهروذرية (فيديو)

عرض الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، لقطات فيديو تظهر استهداف قوات نظام كييف لمحطة زابوروجيه الكهروذرية بقذائف الهاون.

وأشار قديروف عبر "تليغرام" إلى أن نظام كييف هو مصدر الخطر النووي الحقيقي وليس روسيا، وأن زيلينسكي وزمرته من القوميين وجميع الداعمين له، إرهابيون وأعداء المجتمع الدولي، ولا يمكن التفاوض معهم.

وأكد على ضرورة إدراك حقيقة أن عدو البشرية الحقيقي يقع في خاصرة أوروبا، مستغلا دعمهم اللامتناهي.

المصدر: RT