قناة: الطيران التركي لم ينتهك المجال الجوي السوري خلال غاراته الليلة الماضية

قالت قناة CNN Türk التلفزيونية اليوم الأحد، إن الطيران الحربي التركي لم يدخل الأجواء السورية عندما قصف الليلة الماضية مناطق بشمال سوريا في إطار العملية الجديدة "المخلب – السيف".

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن سلاح الجو التركي استخدم الأجواء السورية خلال قصفه لمواقع في مناطق عين عرب وتل رفعت والدرباسية والمالكية. ولم ترد تعليقات رسمية من أنقرة على هذا الموضوع.

إقرأ المزيد

وأفاد مراسل RT، بأن الرئيس التركي حصل على تفاصيل خطة (العملية العسكرية المخلب-السيف) من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال رحلة عودته من إندونيسيا بعد المشاركة بقمة قادة مجموعة العشرين.. وأعطى أردوغان الأوامر بتنفيذ العملية وهو على متن الطائرة خلال رحلة العودة إلى تركيا.

وكانت قناة "A Haber" التلفزيونية قد نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد إرهابية نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا، ونوهت بأن الطيران الحربي التركي استخدم في غاراته الليلة الماضية، أكثر من 50 مقاتلة و20 طائرة بدون طيار.

المصدر: وكالات