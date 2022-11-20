روسيا.. اصطدام قطار بشاحنة شرقي سيبيريا

اصطدم قطار شحن بشاحنة على معبر للسكك الحديدية شرقي سيبيريا في روسيا، ما نتج عنه خروج 14 عربة من مسارها، ومصرع سائق الشاحنة.

ووفقا لبيان نشره موقع خطوط سكك ​​حديد شرق سيبيريا، وقع الحادث صباح اليوم الساعة 6:55 (بتوقيت موسكو)، بين محطتي قطار نوفوتشونكا وباين سبرينغز شرقي سيبيريا.

وأوضح البيان، أن سائق الشاحنة عبر سكة الحديد من أمام قطار الشحن، وحاول سائق القطار استخدام فرامل الطوارئ، إلا أنه لم يتمكن من تفادي الاصطدام.

وتم تعليق حركة القطارات في هذا القسم من سكة الحديد مؤقتا، ومن المتوقع تأجيل موعد رحلة القطارات رقم 71 وجهة سيفيروبويكالسك - إيركوتسك، و72 وجهة إيركوتسك – سيفيروبويكالسك.

وتم إرسال قطارات دعم من محطتي فيخوريفكا وتايشيت لإزالة آثار الحادث.

المصدر: نوفوستي