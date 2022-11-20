"يونهاب": إعلام كوريا الشمالية يصف الصاروخ الأخير بأنه "الأقوى على كوكب الأرض"

ذكرت وكالة "يونهاب" أن الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية أشاد بإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات مؤخرا، كـ"أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات على هذا الكوكب".

وقالت صحيفة "رودونغ شينمون، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في الشمال"، "إن يوم الجمعة يمثل يوما مهما في تاريخ شعبنا منذ 5 آلاف عام وعلى طريق الجمهورية المجيدة". وأكدت الصحيفة أن بيونغ يانغ "لن تتراجع ولو لخطوة واحدة عن تعزيز قوتها النووية، ما لم تتم إزالة السياسات العدائية والتهديدات النووية للولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية".

وقالت الصحيفة: "إن الوزن الذي نمثله هائل حقا كدولة تمتلك أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات"، مضيفة أن هذا يعد "إنجازا ساحقا يظهر أن حق توجيه الضربات النووية الاستباقية ليس حكرا على الولايات المتحدة، ويثبت بوضوح للعالم أننا قوة نووية بلا شك لدينا القدرة على مواجهة الهيمنة النووية الأمريكية".

وقد أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون استعداد بلاده للرد النووي الحازم على تهديدات الولايات المتحدة يوم الجمعة، أثناء تفقده إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات مع ابنته التي ظهرت على وسائل الإعلام الحكومية لأول مرة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ العابر للقارات قطع مسافة 999.2 كيلومترا لمدة 4.135 ثانية، وبلغت ذروة ارتفاعه 6,040.9 كيلومترا، وهبط في المياه الدولية للبحر الشرقي.

المصدر: يونهاب