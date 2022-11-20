أكار عن الضربات التركية الأخيرة شمالي سوريا والعراق: سنواصل محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حول عملية (المخلب-السيف) "ضد التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا والعراق، "سنواصل محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل".

وأضاف أكار: "الملاجئ والمخابئ والكهوف والأنفاق والمخازن التابعة للإرهابيين، جرى تدميرها بنجاح كبير، وجرى استهداف (مقرات قيادة التنظيم) الإرهابي بضربة مباشرة وقاتلة".

ونشرت وزارة الدفاع التركية أمس السبت صورة لما بدا أنها طائرة تقلع لتنفيذ غارة في شمال سوريا، وكتبت تعليقا على الصورة يقول: "حان وقت الحساب"، تزامنا مع بدء غارات على شمال سوريا.

وشن الطيران الحربي التركي أكثر من 20 غارة، على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

من جهتها ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد إرهابية نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

المصدر: RT