توكاييف يعد بتعديلات حكومية محدودة بعد الانتخابات

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، للصحفيين اليوم، إن حكومة بلاده ستواصل العمل بعد الانتخابات الرئاسية، ووعد بأن يدلي في نهاية العام ببيان منفصل عن الانتخابات البرلمانية.

وأضاف: "أما بالنسبة إلى موعد الانتخابات النيابية، فسأصدر بيانا خاصا في نهاية العام ، لذلك ستواصل الحكومة العمل".

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وأشار رئيس كازاخستان، إلى أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الحالية، فإنه يخطط لإجراء "تغييرات محدودة في تكوين الحكومة" وفي تكوين الإدارات الأخرى.

وقال: "طبقا للقانون الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية ليست ملزمة بالاستقالة، ولكن هذا الأمر يتم بشكل حتمي بعد الانتخابات البرلمانية".

تشهد كازاخستان اليوم انتخابات رئاسية غير دورية. يتنافس ستة مرشحين على منصب رئيس الدولة ، بمن فيهم الرئيس الحالي لكازاخستان.

المصدر: تاس