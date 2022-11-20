غانتس يدين بشدة الأحداث في الخليل

دان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الأحداث في الخليل والاعتداء على قوات الأمن والسكان الفلسطينيين من قبل المتطرفين في الخليل.

وقال غانتس: "أدين بشدة الاعتداء على قوات الأمن والسكان الفلسطينيين من قبل المتطرفين في الخليل. القوات على الأرض تصرفت بقوة لمنع إلحاق ضرر بالأرواح والممتلكات، وستواصل القيام بدورها. والحفاظ على النظام العام ".

وشهدت مدينة الخليل أمس السبت أحداثا عنيفة إذ هاجمت مجموعات من المستوطنين وسط مدينة الخليل، وقاموا برشق المحال التجارية والمواطنين الفلسطينيين بالحجارة، كما اعتدوا على منازل في أحياء عدة بالمدينة، وهاجم مستوطن إسرائيلي مجندة، وعملت القوات الأمنية الإسرائيلة على منع الاشتباكات.

المصدر: i24news.tv