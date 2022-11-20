ذكرت صحيفة "غازيتا ويبوركزا" نقلا عن خبير السياسة البولندي، ليزيك سيكولسكي، أن واشنطن ستجبر بولندا على إرسال قوات إلى أوكرانيا لمنع انهيار جيش كييف التام أمام الزحف الروسي.

وقالت الصحيفة: "إذا ضعفت أوكرانيا، فإن الأمريكيين سيضغطون على الحكومة البولندية لتزويد كييف بالمساعدة المباشرة. اسألوا أنفسكم عما إذا كنا نريد ذلك، وإن كنا مستعدين لخوض الحرب اليوم".

ووفقا لسيكولسكي، بدأت وارسو الاستعداد للحرب وأن هذا يتجلى في القوانين المعتمدة مؤخرا في البلاد.

وأضاف: "دخل "قانون حماية الوطن" حيز التنفيذ. يعيد هذا القانون الخدمة العسكرية الإلزامية، وبالطبع، من الناحية النظرية، يفرض الخدمة العسكرية الإجبارية للنساء. على ما يبدو، يحتاج أحدا ما لأكباش فداء يزجها في الحرب".

المصدر: نوفوستي