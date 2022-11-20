ألمانيا تحذر السكان من انقطاعات محتملة للكهرباء

أخطرت السلطات الألمانية السكان بضرورة الاستعداد لحدوث انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء، ولاسيما شهري يناير وفبراير المقبلين.

ووصف رئيس المكتب الفيدرالي للحماية العامة والإغاثة من الكوارث، رالف تيسلر، في مقابلة مع صحيفة Welt am Sonntag وضع الطاقة في ألمانيا بأنه "متوتر".

وأضاف: "علينا ألا نستبعد انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء. نتحدث عن انقطاع محدود زمنيا بسبب نقص الكهرباء أو الفصل المتعمد لشبكة الكهرباء من أجل ضمان سلامتها".

كما حدّد أن مخاطر الانقطاعات ستزداد ابتداء من يناير وفبراير المقبلين.

المصدر: Lenta.ru