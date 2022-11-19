شبكة CBS تعلق استخدام "تويتر" وسط حالة من عدم اليقين منذ استحواذ ماسك عليها

أعلنت شبكة CBS الأمريكية أنها علقت استخدام "تويتر" وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالشركة منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها.

وذكر موقع "أكسيوس" أنها أول مؤسسة إخبارية أمريكية كبرى تتخلى عن منصة وسائل التواصل الاجتماعي منذ "الاستيلاء الفوضوي" لإيلون ماسك على الشركة والتي شهدت عمليات تسريح للعمال، ونظريات المؤامرة، وأثارت تساؤلات حول الإشراف على المحتوى.

وفي ضوء حالة عدم اليقين التي تحيط بـ"تويتر" وبدافع من الحذر الشديد، أوقفت شبكة CBS News نشاطها مؤقتا على موقع التواصل الاجتماعي مع استمرارها في مراقبة المنصة.

وقال متحدث باسم "CBS" لـ "أكسيوس" "نأمل أن نستأنف النشاط قريبا جدا".

ولم يتم التغريد على حسابات CBS News وCBS Evening News وCBS Mornings منذ مساء الجمعة.

وبشكل منفصل، قامت العلامات التجارية الأخرى مثل General Mills وPfizer وThe North Face والعديد من شركات السيارات بإيقاف أو إبطاء عمليات شراء إعلانات Twitter منذ استحواذ ماسك على الشركة.

ونظرا لأن الغالبية العظمى من عائدات منصة التواصل الاجتماعي تأتي من الإعلانات، يقال إن ماسك يريد جعل الاشتراكات مصدر دخل أكبر.

المصدر: "أكسيوس"