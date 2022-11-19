موظفو "تويتر" يردون على إنذار ماسك بـ"لا"

رد مئات الموظفين في "تويتر" بكلمة "لا" على إنذار نهائي للمالك الجديد للموقع إيلون ماسك الذي خيّرهم بين العمل "بتفان وبلا شروط" لبناء "تويتر 2.0"، أو المغادرة برواتب ثلاثة أشهر.

ومع تزايد الاستقالات، ورحيل عدد كبير من المهندسين، الذين رفضوا الشروط الجديدة التي وضعها إيلون ماسك، يبدو مستقبل "تويتر" ضبابيا، كما ذكر بيتر كلوز وهو أحد المديرين في الموقع.

وقال كلوز عبر ملفه الشخصي على "لينكد-إن": "رحل أصدقائي، الرؤية ضبابية، عاصفة قادمة وليس هناك حافز مادي، ماذا تفعل؟ هل ستضحي بوقتك مع أطفالك خلال الإجازات من أجل وعود غامضة وليصبح الثري أكثر ثراء؟".

وحسب وكالة "فرانس برس" فإن نصف العاملين البالغ عددهم 7500 سرحوا قبل أسبوعين بقرار من الملياردير ماسك، ونحو 700 موظف استقالوا خلال الصيف، حتى قبل التأكد من عملية الاستحواذ.

وكغيره من العاملين في تويتر، تحدث كلوز بالتفصيل عن مخاوفه موضحا أنه لم يكن "يكره إيلون ماسك" وكان يريد "لتويتر أن ينجح"، لكنه أوضح أنه لم يبق سوى "ثلاثة مهندسين من أصل 75" كانوا في فريقه.

وأضاف "لو بقيت لاضطررت إلى العمل بشكل دائم بلا توقف مع دعم قليل جدا لمدة غير محددة على أنظمة كمبيوتر معقدة لا أملك خبرة فيها". وتابع "لم يتم إشراكنا بأي رؤية ولا وجود لخطة خمسية مثل تسلا، إنه محض اختبار للولاء".

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وبدا ماسك غير مبال بالفوضى المحيطة به، إذ كتب في تغريدة صباح الجمعة "ما الذي يجب أن يفعله تويتر الآن؟".

وأعلن بعد ذلك أنه تمت إعادة عديد من حسابات المستخدمين المعلقة على المنصة لكنه أشار إلى أنه "لم يتخذ قرارا بعد بشأن (الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

والتقى عشرات من الموظفين الحاليين والسابقين في "سبيسز" المنصات الصوتية لتويتر لدعم بعضهم واستعادة ذكرياتهم، وتحدث الموظفون الذين اختاروا البقاء عن ارتباطهم الثابت بالشبكة ورغبتهم في رؤيتها على قيد الحياة حتى الولادة من جديد.

وكتبت النائبة الديمقراطية، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، في تغريدة "تهانينا لجميع العاملين في تويتر بنيتم مكانا حيويا للتواصل وتستحقون الأفضل شكرا".

وقالت الموظفة السابقة في تويتر ديانا هاينز جلاسكو على تويتر "ليس لدي كلمات كافية، أنا ممتنة لأنني تمكنت من الحصول على وظيفة أحلامي وتحقيق أكثر مما كنت أعتقد أنه ممكن، كانت مغامرة رائعة".

وزير المشاريع والتجارة والتوظيف الإيرلندي ليو فارادكار، أعلن أن "تويتر" أكدت تسريح 140 موظفا في دبلن. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن فارادكار رفضه التكهن بما إذا كان سيتم تسريح مزيد من الموظفين مستقبلا.

وأضاف فارادكار "لقد تلقينا بعد طول انتظار إشعار التسريح من "تويتر" في الوزارة، لقد تم تسريح نحو 140 موظفا، فليطمئن الطاقم الذي تضرر أنهم سيتلقون كثيرا من المساعدة الحكومية، سواء كان في البحث عن وظيفة جديدة أو ما إذا كانوا يريدون إقامة مشروعهم الخاص، أو بالعودة إلى التعليم أو التدريب".

المصدر: "أ ف ب"