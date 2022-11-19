البنتاغون يؤكد على أهمية العلاقات الدفاعية مع الأردن

التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولين كال، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية يوسف الحنيطي، في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، ذكر المتحدث باسم البنتاغون، ديفيد هيرندون، أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، أعاد التأكيد على أهمية العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والأردن، وأعرب عن تقديره لشراكة الأردن الوثيقة مع الجيش الأمريكي والمساهمات في حملة دحر "داعش" والريادة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وأكد الحنيطي وكال على أهمية الشراكة الثنائية لتعزيز التكامل متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات المشتركة.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية