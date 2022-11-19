مصدر صحفي يتحدث عن سبل إعادة زيلينسكي إلى جادة الصواب

اعتبر الصحفي أندرو نابوليتانو، أن فلاديمير زيلينسكي سيوافق على تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية فقط في حال توقفت واشنطن عن تسليح قواته.

وقال نابوليتانو في مقابلة مع ضابط استخبارات البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، "إن مفاوضات السلام لن تجرى حتى يعود زيلينسكي إلى صوابه".

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وأضاف: "سيحدث هذا في حال اتصل الرئيس بايدن بكييف وقال لهم إن هذه هي النهاية".

وتابع: "لم يعد بإمكان بايدن التعامل مع أسلوب الضغط السياسي، حيث سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، والكونغرس لن يعطيه سنتا واحدا. الخزينة فارغة... نحتاج إلى التفاوض".

وفي سياق المقابلة وافق الاستخباراتي المتقاعد ريتر على هذ الاستنتاج، مضيفا أنه في مثل هذه الحالة، ستكون المفاوضات أشبه باستسلام أوكرانيا أمام روسيا.

المصدر: نوفوستي