مراسل RT: الطيران الحربي التركي استهدف عين العرب السورية (فيديو)

أفاد مراسل RT بأن طائرات حربية تركية استهدف فجر يوم الأحد مدينة كوباني عين العرب، بمحافظة حلب شمالي سوريا.

هذا، وقال مراسل RT إن الطيران الحربي التركي نفذ غارتين جويتين في منطقة تل كوجر اليعربية بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وأضاف أن قصف طيران تركي استهدف محطة دقل بقل عند جبل قراتشوك بأقصى شمال شرق سوريا، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء بالمنطقة.

وصرح بأن القصف استهدف أيضا مناطق الشهباء بريف حلب الشرقي، ومنطقة زركان بريف تل تمر.

وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن الضربات الجوية التي شنها الجيش التركي استهدفت مركز مدينة كوباني.

كما قالت إن تركيا شنت ضربات على قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء، وصومعة ضهر العرب شمال شرق ناحية زركان في مقاطعة الحسكة.

من جهتها أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بأن و درباسية و ديريك

وقال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في تغريدة على "تويتر": "إن المدينة التي هزمت تنظيم "داعش" تتعرض لقصف من طائرات الاحتلال التركي".

updated#Kobane, the city that defeated ISIS, is subjected to bombardment by the aircraft of the Turkish occupation. — Farhad Shami (@farhad_shami) November 19, 2022

ونشر ناشطون ووسائل إعلام كردية مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت القصف التركي الذي استهدف المدينة.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أكدت في بيان يوم السبت، على حقها في المقاومة والدفاع في حال إقدام تركيا على شن هجوم.

وتأتي هذه التطورات بعد تحذير من واشنطن بخصوص عملية عسكرية تركية وشيكة.

وأوصت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، الأمريكيين بعدم السفر إلى شمال سوريا والعراق، في ظل عمل عسكري محتمل من جانب تركيا هناك، قد يبدأ في غضون أيام.

وقالت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل في بيان مساء الجمعة، إنها تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق في الأيام المقبلة.

ودعت في السياق إلى تجنب المناطق الحدودية، وتوخي الحذر إذا كانت تجمعات أو احتجاجات كبيرة، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

المصدر: RT