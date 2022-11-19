بيلاروس تتوعد الأعداء بـ"ضربة قاتلة" في حال هاجموها

أكد نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، أن القوات الداخلية في البلاد مستعدة للرد على أي هجوم، وأن الأعداء "سيتلقون لكمة قاتلة على أسنانهم" في حال فكروا بالعدوان.

وقال إن المتقاعدين وقوات الاحتياط أعلنوا استعدادهم للتطوع في حال لزم الأمر، لافتا إلى انضمام قدامى المحاربين للدفاع عن الجمهورية.

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وأضاف: "حتى بدون إعلان التعبئة، سيحضرون إلى المواقع الأمنية ويحملون السلاح ويقاتلون العدو. جميع مقاتلي القوات الداخلية الذين تقاعدوا في 2020-2022 سجلوا متطوعين وتم تكليفهم بوحداتهم".

وأضاف: "لن نحتاج حتى للاتصال واستدعاء المتطوعين.. الجميع سيأتون وسيكونون جزءا من كتائب القوات الخاصة التي نحشدها للمهام القتالية".

وذكر رئيس "لجنة أمن الدولة" في بيلاروس إيفان تيرتل، أن الجانب البيلاروسي يعالج التهديد المتزايد من أراضي ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وأوكرانيا.

وكشف عن أن مجموعة من المعارضين المسلحين الذين دربهم الغرب، تحاول دخول بيلاروس من الجانب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي