تعيين المستشار النمساوي السابق كورتس في المجلس الاستشاري لمعهد اتفاقيات إبراهيم

أفادت صحيفة Oesterreich النمساوية بتعيين المستشار السابق سيباستيان كورتس، عضوا في المجلس الاستشاري لمعهد اتفاقيات إبراهيم للسلام، الذي أسسه صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن دور المستشار النمساوي السابق سيكون السعي للحصول على دعم أكبر "لاتفاقيات إبراهيم" في أوروبا وتعزيز الحوار بين إسرائيل والدول العربية.

وأكد كورتس المعلومات المتعلقة بمنصبه الجديد وقال إنه يرحب بفرصة "تحسين العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي".

المصدر: نوفوستي