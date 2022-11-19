أوكرانيون يفتعلون شجارا خلال تجمع داعم لدونباس في باريس

هاجم نشطاء أوكرانيون مدونتين فرنسيتين في باريس شاركتا في تجمع داعم لإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، الذي انضم إلى روسيا الاتحادية مؤخرا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن منظّمة الفعالية، ومؤسّسة حركة "أنقذوا دونباس" آنا نوفيكوفا-بيرن: يوم السبت، تجمع أكثر من مئة شخص في "ميدان مارس" للمشاركة في فعالية جماهيرية لدعم سكان دونباس والمطالبة بوقف توريد الأسلحة لأوكرانيا. وفي هذه الأثناء، ظهر نشطاء أوكرانيون، وأخذوا يرددون شعارات معادية لروسيا".

وأضافت: "تعرضت مدونتان فرنسيتان جاءتا لتصوير المسيرة، لهجوم من الأوكرانيين، وتطور شجار بينهم، وتم نقلهم جميعا إلى مركز الشرطة".

وشارك في التظاهرة التي جرت أمام برج إيفل قرابة مئة شخص، حيث رفع المشاركون لافتة كبيرة كتبت عليها "أوقفوا قتل أهل دونباس".

وكان بين المتحدثين العديد من الفرنسيين الداعمين لروسيا، فضلا عن ممثلي الشتات الإفريقي.

ونظمت فعاليات مؤيدة لروسيا في مدن روان، وكاين، وسان سيباستيان، وبربينيان، وليون، وميلانو.

المصدر: نوفوستي