كردستان العراق: تصريحات بولتون حول تهريب الأسلحة من الإقليم إلى إيران "غير صحيحة"

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق أن تصريحات المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية جون بولتون حول تهريب الأسلحة من الإقليم إلى إيران "غير صحيحة".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في توضيح للحكومة نشر على موقعها الإلكتروني بالنسخة العربية: "نشرت مواقع إخبارية إيرانية خبرا على لسان جون بولتون الذي لا يشغل حاليا أي منصب حكومي أو رسمي للولايات المتحدة الأمريكية، مفاده أن أسلحة تهرّب عبر إقليم كردستان إلى جمهورية إيران الإسلامية".

وأضافت الحكومة في التوضيح: "إن حكومة إقليم كوردستان تنفي بشكل قاطع هذا الخبر الذي طالما تكرر".

مبينة أن "حكومة إقليم كردستان لم ولن تسمح أو تفسح الطريق بأي شكل من الأشكال للعبث بأمن أية دولة جارة عبر أراضي إقليم كردستان، وتؤكد أن أخبارا كهذه هي عارية عن الصحة ومجرد أكاذيب".

المصدر: RT