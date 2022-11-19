كييف تجلي سكان الشطر الغربي من خيرسون

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، بدء "الإجلاء الطوعي" لسكان مناطق مقاطعة خيرسون والشطر الغربي من مدينة خيرسون التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف.

وقالت فيريشوك: "لقد بدأ الإجلاء الطوعي ويمكن للجميع المغادرة إلى مناطق أكثر أمانا، وسيتم ضمان توصيلهم وإقامتهم ورعايتهم الطبية".

وتقترح الحكومة الأوكرانية تنظيم رحلات إجلاء عبر مدينتي نيقولاييف أو كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

المصدر: نوفوستي