مولدوفا تؤكد احتجاز ثلاثة من مواطنيها في بلغاريا بعد انفجار اسطنبول

أكدت وزارة الخارجية المولدوفية المعلومات المتعلقة باحتجاز بلغاريا لثلاثة من مواطني الجمهورية بعد الهجوم الإرهابي في اسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص.

وقالت الوزارة: "تم تأكيد أن ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية المولدوفية".

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ونددت بهذا العمل الإرهابي وأعلنت أن سلطات مولدوفا مفتوحة لإجراء تحقيق مشترك.

وذكر التلفزيون الوطني البلغاري اليوم السبت أن الشرطة البلغارية احتجزت خمسة مشتبه بهم بعد الهجوم، من بينهم مواطنين مولدوفيين وأشخاص من أصول عربية.

ونتيجة الانفجار الذي وقع في 13 نوفمبر في اسطنبول، قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 80. ونسبته السلطات التركية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

المصدر: تاس