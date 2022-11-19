البنتاغون يتهم دولتين بالسعي لبناء عالم قائم على حكم الأقوياء

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن تحركات الصين العسكرية في مضيق تايوان أصبحت "استفزازية بشكل أكبر".

وقال أوستن في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي 2022 الذي تستضيفه كندا: "الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تدفع باتجاه شيء مختلف للغاية عن رؤية الولايات المتحدة لنظام دولي حر ومستقر ومنفتح".

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كما اتهم موسكو وبكين بالرغبة في بناء عالم قائم على حكم الأقوياء.

وأضاف: "إننا لا نزال يقظين بشأن التحدي الذي تمثله الصين. وأصبح النشاط العسكري الصيني في مضيق تايوان أكثر وأكثر استفزازية. طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني تطير بالقرب من تايوان بأعداد كبيرة بشكل شبه يومي".

ووفقا لأوستن، هناك زيادة في المواجهات الخطيرة بين الطائرات الصينية والقوات الجوية الأمريكية وحلفائها، بما في ذلك كندا، "الذين يتواجدون بشكل شرعي في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي".

المصدر: تاس