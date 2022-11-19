ماكرون من تونس: اللغة الفرنسية تراجعت لدى الشعوب المغاربية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قمة الفرنكوفونية يجب أن تحمل مشروعا لاستعادة مكانة اللغة الفرنسية في الدول الناطقة بها.

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وصرح ماكرون خلال حضوره ثمة الفرنكوفونية في تونس يوم السبت، بأن اللغة الفرنسية تراجعت لدى الشعوب المغاربية على عكس ما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 سنة، وفق تقديره.

وأضاف أن استخدام اللغة الفرنسية شهد تراجعا رغم النمو الديمغرافي في إفريقيا.

واعتبر الرئيس الفرنسي في لقاء جمعه في جزيرة جربة بعدد من الشبان سفراء الفرنكوفونية، أن التحدي الحقيقي أمام الفرنكوفونية اليوم يتمثل في تبني مشروع استعادة مكانة اللغة الفرنسية وحتى مشروع صمود وتعزيز استخدام هذه اللغة ولو بشكل غير أكاديمي وخاصة في القارة الإفريقية حيث تظل اللغة الفرنسية هي الأكثر شيوعا.

وأوصى ماكرون في إطار تنفيذ مشروع استعادة مكانة اللغة الفرنسية، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والرياضة كما شدد على ضرورة تعزيز شبكة تعليم الفرنسية عبر العالم، على غرار ما هو معمول به في تونس.

المصدر: وسائل إعلام تونسية