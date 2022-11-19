بوتين يؤكد أهمية مهرجان "انتصرنا معا" السينمائي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية مهرجان "انتصرنا معا" السينمائي في تخليد ذكرى بطولات الشعب السوفيتي والقضاء على النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين: "أصدقائي الأعزاء! من كل قلبي أرحب بكم بمناسبة افتتاح المهرجان "انتصرنا معا" السينمائي الدولي السابع عشر في مدينة فولغوغراد الروسية. مهرجانكم الذي يحمل مؤخرا اسم المخرج والممثل الروسي المتميز فلاديمير مينشوف، يعتبر أحد أكثر المنتديات تمثيلا في الأفلام الوثائقية، حيث يؤدي مهمة نبيلة وهي المساعدة في الحفاظ على ذكرى الإنجاز الذي لا مثيل له لشعوبنا في محاربة النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

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وأشار إلى أن برنامج المهرجان متنوع هذا العام وسيتم عرض أفلام عن الحرب الوطنية العظمى، وبطولات الجنود الروس في أوكرانيا.

وأعرب عن ثقته في أن المهرجان سيقام على مستوى إبداعي وتنظيمي عال ليثري فسيفساء السينما المحلية والعالمية بأعمال شيقة وهادفة.

كما تمنى بوتين النجاح للمشاركين في المهرجان وانطباعات لا تنسى لضيوفه.

يقام المهرجان في مدينة فولغوغراد في الذكرى الثمانين لبدء الهجوم السوفييتي المضاد في معركة ستالينغراد التاريخية التي منها بدأت نهاية جيوش النازية والفاشية التي زحفت على روسيا.

المصدر: نوفوستي