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وزير الدفاع الأمريكي يشيد بالأسلحة الروسية في أوكرانيا

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وزير الدفاع الأمريكي يشيد بالأسلحة الروسية في أوكرانيا
Globallookpress
مقاتلات سوخوي -35 إس في سماء موسكو في "يوم النصر"
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أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين "بالأسلحة الروسية التي تثير الإعجاب" وقوة الجيش الروسي في أوكرانيا، وأنه "رغم كل هذه القوة فإن روسيا لم تنتصر" بعد، متعهدا بمواصلة دعم كييف.

وقال في كلمة ألقاها خلال منتدى "هاليفاكس" الأمني ​​السنوي: "كما تعلمون، لدى الروس جيش ضخم وأسلحة مثيرة للإعجاب، وحتى هذا لم يسمح للجانب الروسي بالنصر في أوكرانيا".

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واستشهد الوزير بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "أوكرانيا لن تكون أبدا ساحة لانتصار روسيا".

وقال: "نحن نعلم أنه قد تكون هناك صعوبات، حيث ينتظر أوكرانيا شتاء قاس".

وعاد ليأكد مجددا أن الولايات المتحدة وحلفاءها "يعتزمون تقديم المزيد من الدعم لكييف".

المصدر: تاس

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