البنتاغون: النزاع في أوكرانيا سيحدد معالم الأمن الدولي في القرن الـ21

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن نتيجة النزاع في أوكرانيا ستكون أحد العوامل التي ستحدد الوضع الأمني العالمي في القرن الحادي والعشرين.

وقال أوستن في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي 2022 الذي تستضيفه كندا: "نتيجة النزاع في أوكرانيا ستساعد في تحديد مسار الأمن العالمي في هذا القرن".

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، في وقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتلاعبون بالشعوب، ويدفعون العالم إلى حرب عالمية.

المصدر: تاس