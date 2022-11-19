"أكسيوس": كأس العالم يمكن أن تصبح ساحة ساخنة للتجسس

حذر باحثون ومسؤولون هذا الأسبوع من تحول نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، إلى ساحة ساخنة للحكومات التي تتجسس على خصومها.

وقال موقع "أكسيوس" أن الأحداث الرياضية الدولية أصبحت مرتعا لحملات التجسس السيبراني، مما وضع الحكومات في حالة تأهب قصوى للمراقبة غير المرغوب فيها.

وذكر الموقع أن شركة الأمن السيبراني "Recorded Future" أصدرت تقريرا يوم الخميس يحذر من أن مجموعات القرصنة التي ترعاها الدول من المحتمل أن ترى كأس العالم على أنها "بيئة غنية بالأهداف" للتجسس على الشخصيات الأجنبية ورجال الأعمال.

وأفاد الموقع بأن منظمي حماية البيانات في أوروبا نصحوا ناخبيهم بعدم تنزيل تطبيقات كأس العالم في قطر بسبب مخاوف تتعلق بالمراقبة والأمن القومي.

وقالت السلطات الألمانية إن أحد التطبيقات "يجمع بيانات حول ما إذا كان سيتم إجراء مكالمة هاتفية وبأي رقم"، وفقا لتقارير "بوليتيكو".

كما نصح التقرير أولئك الذين يحضرون كأس العالم باستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة، والتفكير في الاعتماد على هاتف ناسخ، وتوخي الحذر عند الاتصال بشبكات WiFi العامة.

المصدر: "أكسيوس"