سيناتورة روسية: زيلينسكي كبايدن يفضل الهروب والاختباء
علقت السيناتورة الروسية أولغا كوفيتيدي، على تصريح فلاديمير زيلينسكي حول رفض روسيا السلام، معتبرة إياها محاولة مبتذلة للهروب إلى الأمام والاختباء، شأنه شأن الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت كوفيتيدي: "زيلينسكي يوجه سهامه إلى روسيا، بزعمه عدم رغبتها في السلام والمفاوضات".
وأضافت: تصريحاته أكاذيب لا تصدق، وهي محاولة مبتذلة منه لاتهام روسيا برفض السلام، فيما هي تواصل دعواتها للتفاوض مع كييف منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتابعت: "هذا يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا بالنسبة لزيلينسكي مجرد ذريعة لكسب الأموال، وهذا يفسر عدم رغبة نظام كييف الحقيقية في وقف الأعمال العدائية والجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وختمت بالقول: "زيلينسكي، كبايدن، يحتاج ببساطة إلى الهروب والاختباء".
المصدر: نوفوستي