علقت السيناتورة الروسية أولغا كوفيتيدي، على تصريح فلاديمير زيلينسكي حول رفض روسيا السلام، معتبرة إياها محاولة مبتذلة للهروب إلى الأمام والاختباء، شأنه شأن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت كوفيتيدي: "زيلينسكي يوجه سهامه إلى روسيا، بزعمه عدم رغبتها في السلام والمفاوضات".

وأضافت: تصريحاته أكاذيب لا تصدق، وهي محاولة مبتذلة منه لاتهام روسيا برفض السلام، فيما هي تواصل دعواتها للتفاوض مع كييف منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتابعت: "هذا يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا بالنسبة لزيلينسكي مجرد ذريعة لكسب الأموال، وهذا يفسر عدم رغبة نظام كييف الحقيقية في وقف الأعمال العدائية والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وختمت بالقول: "زيلينسكي، كبايدن، يحتاج ببساطة إلى الهروب والاختباء".

المصدر: نوفوستي