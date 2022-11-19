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تشييع بولندي قتل بالصاروخ الأوكراني الذي سقط في قرية حدودية

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تشييع بولندي قتل بالصاروخ الأوكراني الذي سقط في قرية حدودية
AP
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شيع في بولندا أحد ضحيتي الصاروخ الأوكراني الذي سقط في قريتهما على الحدود مع أوكرانيا، وحاول نظام كييف تلفيق إخفاقه هذا للجيش الروسي، وإشعال مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا.

وأعلنت وكالة الأنباء البولندية أن ووس كان مدير مستودع وعمره 62 عاما.

وأضافت الوكالة أن جنازة ووس جرت في كنيسة بالقرية، ومن المقرر دفنه في المقبرة المحلية.

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ونظمت الجنازة بمشاركة حرس الشرف العسكري ومسؤولين بولنديين ومندوبين عن أوكرانيا.

ووضع القنصل العام الأوكراني في مدينة لوبلان المجاورة إكليلا من الزهور بلوني العلم الأوكراني.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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