"دير شبيغل": مسؤول أوروبي يحذر من اندلاع حرب تجارية مع واشنطن لهذه الأسباب!.

حذر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، من خطر اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة، بسبب سياستها غير النزيهة في تقديم المساعدات المالية للشركات الأمريكية.

وأصدرت السلطات الأمريكية هذا الصيف قانونا بشأن إعانات مناخية بمليارات الدولارات للشركات الغربية، ولكن في وقت لاحق اتضح أن تلك الشركات التي تقع مواقع إنتاجها في الولايات المتحدة هي فقط التي ستتلقى الأموال.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إن هذا "انتهاك للقواعد الدولية"، وحذر من خطر اندلاع حرب تجارية.

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وردا على القانون الذي اعتمده الأمريكيون، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سنّ قانون في الاتحاد الأوروبي يسمى "اشتري الأوروبي". لكن دومبروفسكيس يعتقد أن الوقت الحالي ليس مناسبا لذلك، قائلا: "نريد إيجاد حل من خلال المفاوضات. هناك عدد من الأحكام غير العادلة في القانون الأمريكي التي تنتهك قواعد التجارة الدولية. هدفنا هو منح الشركات الأوروبية نفس الوصول إلى سوق الولايات المتحدة مثل الشركات من المكسيك أو كندا".

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن بروكسل تمكنت في وقت سابق من حل النزاعات مع واشنطن، على سبيل المثال، بشأن الرسوم على الطائرات والصلب ، وكذلك الاتفاق على عقوبات مشتركة ضد روسيا: “نحن بحاجة إلى التطور في نفس الاتجاه. أوروبا حليف استراتيجي للولايات المتحدة. لذلك ، نتوقع موقفًا مناسبًا تجاهنا ".

وأشار إلى أن بروكسل تمكنت في وقت سابق من حل النزاعات مع واشنطن، على سبيل المثال، بشأن الرسوم على الطائرات والصلب، وكذلك الاتفاق على عقوبات مشتركة ضد روسيا: "نحن بحاجة إلى التطور في نفس الاتجاه. أوروبا حليف استراتيجي للولايات المتحدة، لذلك نتوقع موقفا مناسبا تجاهنا".

المصدر: RT