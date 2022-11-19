ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة خليجية جديدة

نشر وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، سلسلة من التغريدات، كشف فيها جانبا من خطط رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو المستقبلية.

ومن بين 7 نقاط نشرها ليبرمان على "تويتر"، ذكر في إحداها أن نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

وقال إن رئيس الوزراء المكلف سيعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية من أجل استخدام هذا الإنجاز لتغيير الائتلاف الحاكم أو إجراء انتخابات مبكرة.

وأشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إلى أن ما نشره مجرد تقدير ولكنه قائم على أسس جيدة للغاية.

7. כינון יחסים דיפלומטיים עם ערב הסעודית על מנת להשתמש בהישג הנ״ל כמנוף לשינויים קואליציוניים או לבחירות מוקדמות ביוזמת נתניהו.



כמובן שמדובר בהערכה בלבד אבל הערכה מבוססת מאוד. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 19, 2022

المصدر: RT + "تويتر"