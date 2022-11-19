ليبرمان يحذر من مخططات و"مؤامرات" يحيكها نتنياهو للمرحلة القادمة

حذر وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، من مخططات ومؤامرات يحيكها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو للمرحلة القادمة.

وقال ليبرمان في سلسلة تغريدات على "تويتر" تحت عنوان "ترتيبات الحكم الجديدة لنتنياهو"، إن الأخير يخدع الجميع بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، ويسعى إلى السيطرة على عملية تعيين القضاة في المحكمة العليا وهو ما يخدم مصلحته.

وأفاد بأنه تحدث في الأيام الماضية مع عدد من كبار مسؤولي حزب "الليكود" ومساعدي نتنياهو، مؤكدا أن الصورة التي تتكشف أكثر من مجرد مقلقة.

وأضاف أن نتنياهو يسعى للسيطرة على هيئة البث الاسرائيلية "كان" وحرق أوراق كل من بن غفير وسموتريتش قبل الانتخابات المبكرة القادمة التي سيدعو لها للتخلص من هؤلاء.

كما أشار إلى أنه يعمل على استبدال المستشار القانوني للحكومة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أيضا أن نتنياهو سيقيل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، بحجة أنه لا يتعاون مع خططه بشأن إيران.

4. הדחתו והחלפתו של הרמטכ״ל הנבחר, אלוף הרצי הלוי, בטענה שאינו משתף פעולה עם תכניותיו של נתניהו בנושא איראן.



5. תכנית סדורה לסיכול בן גביר ולהחזרתו, כדברי נתניהו, ל״מימדיו הטבעים״, קרי 4-5 מנדטים. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 19, 2022

وأشار إلى أنه سيعلن التوصل إلى اتفاقية سلام مع السعودية بحجة إقامة حكومة جديدة بدون المتطرفين.

المصدر: RT + "تويتر"