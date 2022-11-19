خشية هجوم العصابات.. بلجيكا تعزز حماية مستودعات الجمارك المتخمة بالكوكايين المصادر

تحاول وزارة العدل البلجيكية إيجاد حل لحماية مستودعات جمارك أنتويرب المتخمة بالكوكايين والمخدرات المصادرة، من هجمات المتعاطين وسطو تجار المهلوسات عليها.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية، السبت، أن الجمارك والشرطة والمدعين العامين صادرت نحو 90 طنا من الكوكايين في ميناء مدينة أنتويرب الواقعة على الحدود الهولندية في عام 2021.

ويرى مسؤولو الجمارك أن إجمالي حجم المخدرات المصادرة هذا العام سيصل إلى 100 طن.

ولا تستطيع المحارق المرخص لها إتلاف المخدرات أن تحرق بسرعة كل الكوكايين المصادر المتراكم في مستودعات الجمارك بانتظار التخلص منه.

ويخشى المدعي العام ومسؤولو مدينة أنتويرب من تعرض مستودعات المخدرات للهجوم من قبل العصابات واتصلوا بوزير العدل البلجيكي وتأكدوا من أن الوزارة تبحث عن حل للمشكلة.

المصدر: انترفاكس