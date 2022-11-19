شولتس: يجب ألا نسمح بتحول النزاع في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا "الناتو"

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا ينبغي السماح بأن يتحول النزاع في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف "الناتو".

وقال شولتس، في مؤتمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في فريدريشهافي بألمانيا، إن "الحرب عادت إلى أوروبا ويخشاها الكثيرون".

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وأشار إلى أن برلين قررت مساعدة أوكرانيا "في الدفاع عن سيادتها" و"إرسال أسلحة إليها".

وأضاف: "من المهم التأكد من ألا يؤدي هذا التصعيد إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو. لذلك، من المهم أن نعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو وعلى مستوى مجموعة السبع".

المصدر: RT