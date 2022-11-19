مجلس الأمن الروسي: زيلينسكي لا يسعى للتفاوض مع روسيا خشية انتقام النازيين الأوكرانيين منه

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يسعى للمفاوضات مع روسيا، لأنه يخشى انتقام النازيين الأوكرانيين.

وكتب مدفيديف على تلغرام: المفاوضات خطيرة للغاية بالنسبة له، بعد كل شيء، إذا لم يعترف بحقائق انهيار أوكرانيا، فليس من المنطقي أن يجلس إلى الطاولة. هو يدرك أن القوميين النازيين المرتبطين بالجيش يتربصون به.

المصدر: RT